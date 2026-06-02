Пять лесных пожаров тушат в Хабаровском крае

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Авиалесоохрана и наземные лесные службы ведут работы по тушению пяти лесных пожаров в Хабаровском крае, сообщается на сайте федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана" во вторник.

"Огнем в регионе пройдено 18,4 тыс. га, четыре пожара (из пяти) на площади 8,7 тыс. га локализованы. Тушение пожаров идет в соседних между собой Солнечном и Верхнебуреинском районах", - говорится в сообщении.

В тушении лесных пожаров задействованы 320 человек и 20 единиц техники.

С 20 мая в регионе ликвидированы более 50 лесных пожаров. Лесопожарная обстановка в Хабаровском крае начала осложняться не только от палов сухой травы и незатушенных костров, но и из-за грозовой активности. Из-за сухой и ветреной погоды был введен высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах.

Действие режима ЧС в лесах сохраняется на всей территории Хабаровского края.