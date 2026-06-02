Telegram оштрафован на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента, передает во вторник корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на сумму 3,8 млн рублей" - огласил решение судья.

Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса запрещенной информации в сети, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ).

С мая прошлого года сумма штрафов мессенджера - преимущественно за неудаление запрещенного в РФ контента - превысила 100 млн рублей.

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

