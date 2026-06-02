Песков заявил, что для завершения до конца дня конфликта ВСУ должны покинуть российские регионы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Конфликт с Украиной может завершиться до конца дня, если ВСУ покинут территорию российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается (президента Украины - ИФ) Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы неоднократно об этом говорили. Об этом говорил и президент, выступая в МИД РФ", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов", - подчеркнул он.

Дмитрий Песков РФ Украина ВСУ
