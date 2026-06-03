В Архангельске горят склады с бытовой химией на площади 7500 кв. м

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Архангельске случился крупный пожар в здании на Кузнечихинском промузле, где находятся склады с бытовой химией, сообщило областное управление МЧС.

"На момент прибытия пожарных происходит горение на половине здания с выходом огня на кровлю. Из опасной зоны эвакуировались самостоятельно 40 человек, пострадавших нет, - сказано в сообщении. - Площадь горения составляет 7,5 тысяч кв. м".

В здании находятся склады с бытовой химией, легковоспламеняющимися веществами, упаковочными материалами, что привело к массовым хлопкам и быстрому распространению огня.

Пожар тушат больше ста человек и 29 единиц техники, в том числе пожарный вертолет МИ-8. Для мониторинга обстановки с воздуха задействована группа беспилотных авиационных систем.