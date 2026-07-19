Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 19 июля

Атака на танкеры на терминале КТК, встреча президента России с главой МИД КНДР, погибший во время восхождения на Эльбрус ребенок

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два танкера атакованы во время погрузки на терминале КТК. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находятся международные экипажи. На танкере ASIA возник пожар, который был потушен. Погрузка нефти была остановлена. Пострадавших и жертв нет, разлива нефти не допущено. В МИД Казахстана заявляют, что рассматривают атаки как посягательство на экономические интересы страны и требуют прекращения атак на танкеры близ терминала КТК. Казахстан оценивает ущерб и оставляет за собой право требовать его возмещения.

- Глава МИД КНДР на встрече с президентом РФ заявила о поддержке Пхеньяном усилий Москвы по устранению первопричин кризиса на Украине. Владимир Путин в свою очередь поблагодарил власти КНДР за поддержку специальной военной операции и участие корейских военных в освобождении Курской области.

- Дональд Трамп предложил республиканцам в Сенате дополнить законопроект о санкциях против РФ, добавив в него ограничительные меры против Ирана. По словам президента США, такого дополнения хотел бы ныне покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)

- Ребенок погиб, упав при восхождении на гору Эльбрус, его отец выжил. Находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Скончался мальчик 2015 года рождения, его отец 1986 года рождения получил травмы.

- Тверь включена в расширенный национальный маршрут Золотое кольцо России.

- В Казахстане робособака с ИИ впервые выявила нарушителей на массовом мероприятии. В режиме реального времени робот способен распознавать лица и сравнивать их с данными полицейских баз.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 19 июля

Глава МИД КНДР заявила о поддержке Пхеньяном Москвы в деле устранения первопричин кризиса на Украине

 Глава МИД КНДР заявила о поддержке Пхеньяном Москвы в деле устранения первопричин кризиса на Украине

Президент РФ на встрече с главой МИД КНДР выразил признательность за поддержку СВО

Путин проводит в Кремле встречу с главой МИД КНДР

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" возобновили работу

Тверь включена в расширенный турмаршрут Золотое кольцо

 Тверь включена в расширенный турмаршрут Золотое кольцо

Ребенок скончался после падения при восхождении на гору Эльбрус, его отец выжил

Основной очаг пожара на складе Wildberries в подмосковной Электростали локализован

 Основной очаг пожара на складе Wildberries в подмосковной Электростали локализован

Военные РФ нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры Украины, используемых ВСУ

Движение по Крымскому мосту возобновлено
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10616 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3213 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов