Что произошло за день: воскресенье, 19 июля

Атака на танкеры на терминале КТК, встреча президента России с главой МИД КНДР, погибший во время восхождения на Эльбрус ребенок

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два танкера атакованы во время погрузки на терминале КТК. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находятся международные экипажи. На танкере ASIA возник пожар, который был потушен. Погрузка нефти была остановлена. Пострадавших и жертв нет, разлива нефти не допущено. В МИД Казахстана заявляют, что рассматривают атаки как посягательство на экономические интересы страны и требуют прекращения атак на танкеры близ терминала КТК. Казахстан оценивает ущерб и оставляет за собой право требовать его возмещения.

- Глава МИД КНДР на встрече с президентом РФ заявила о поддержке Пхеньяном усилий Москвы по устранению первопричин кризиса на Украине. Владимир Путин в свою очередь поблагодарил власти КНДР за поддержку специальной военной операции и участие корейских военных в освобождении Курской области.

- Дональд Трамп предложил республиканцам в Сенате дополнить законопроект о санкциях против РФ, добавив в него ограничительные меры против Ирана. По словам президента США, такого дополнения хотел бы ныне покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)

- Ребенок погиб, упав при восхождении на гору Эльбрус, его отец выжил. Находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Скончался мальчик 2015 года рождения, его отец 1986 года рождения получил травмы.

- Тверь включена в расширенный национальный маршрут Золотое кольцо России.

- В Казахстане робособака с ИИ впервые выявила нарушителей на массовом мероприятии. В режиме реального времени робот способен распознавать лица и сравнивать их с данными полицейских баз.