Глава МИД КНДР заявила о поддержке Пхеньяном Москвы в деле устранения первопричин кризиса на Украине

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи Фото: Станислав Варивода/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье заявила о неукоснительной поддержке Пхеньяном усилий Москвы по устранению первопричин кризиса на Украине.

"КНДР не только сейчас, но и впредь будет неукоснительно поддерживать все усилия Российской Федерации, направленные на отстаивание суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности государства, на устранение первопричин кризиса на Украине", - сказала она.

Встреча президента РФ и главы МИД КНДР проходит в Кремле, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В ней принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.