Пожар на складах в Архангельске ликвидирован

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Архангельске ликвидировано возгорание в административном здании, где находились складские помещения с легковоспламеняющимися веществами, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В 20:25 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в здании на Кузнечихинском промузеле. Был объявлен ранг пожара 3. В складских помещениях хранилась бытовая химия, легковоспламеняющиеся вещества, упаковочные материалы, это привело к хлопкам и быстрому распространению огня. Из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 40 человек, пострадавших нет.

Пожар локализовали на площади 7,5 тыс. кв. м.

К тушению привлекался вертолет Ми-8 МЧС РФ и пожарный поезд, отмечает пресс-служба.