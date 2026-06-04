Крупный пожар ликвидирован в городе Обь под Новосибирском

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали пожар в частном секторе в городе Обь в Новосибирской области, начавшийся во второй половине дня в среду, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В 00:27 (по местному времени в четверг - ИФ) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило накануне в 16:57 по местному времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный дом, шло распространение огня на соседние дома.

Пострадавших нет.

В 18:48 было ликвидировано открытое горение.

На тушение привлекались 55 человек, 18 единиц техники, из них от МЧС 42 человека, 13 единиц техники.

Прокуратура региона сообщает, что огнем было охвачено четыре жилых дома с приусадебными участками, общая площадь возгорания около 1,5 тыс. кв. м.

Прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц и соблюдению требований пожарной безопасности.