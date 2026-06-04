Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг сохранил нисходящий импульс вечера среды на данных Росстата об ускорении инфляции, а также на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (августовский фьючерс на нефть Brent в четверг просел ниже $97 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,4%, в район 2590 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2591,08 пункта (-0,4%). Среди индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "Норникеля" (-2,3%), "ВК" (-2,2%), ВТБ (-1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июня, составляет 73,3436 руб. (+78,39 копейки).

Подешевели также акции "Московской биржи" (-1,1%), "НЛМК" (-1,1%), "Северстали" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Русала" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), АФК "Система" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), "ИКС 5" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая, снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника). Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы, скачком цен на отдых на Черноморском побережье и существенным ростом цен на дизельное топливо и бензин.

Исходя из недельных данных за май и начало июня этого года, следует, что годовая инфляция в РФ на 1 июня ускорилась до 5,39% с 5,33% на 25 мая (на конец апреля составляла 5,58%), если ее определять из среднесуточных данных за май и июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Рост ВВП РФ в апреле 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,3% в годовом выражении после роста на 1,9% в марте (оценка уточнена с 1,8%), снижения на 1,0% в феврале (оценка уточнена с 1,1%) и сокращения на 1,7% в январе (оценка уточнена с 1,8%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-апрель 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,2% в годовом выражении. С исключением сезонного фактора ВВП РФ в апреле, по оценке Минэкономразвития, снизился на 0,5%.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии прогноза. ЦБ РФ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные в начале мая "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,8%.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил накануне о необходимости поддержания диалога с Россией. "Нам необходимо поддерживать отношения и вести переговоры с русскими. Нам это надо, ведь есть двусторонние вопросы, никак не касающиеся Украины", - сказал он в среду на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Рубио отметил, что если бы конфликт между Россией и Украиной завершился, отношения Вашингтона и Москвы стали бы более дружественными и легкими.

Тем временем, Иран готов в любой момент возобновить войну и нанести удар по Израилю, если он совершит агрессию против Бейрута, заявил агентству "Фарс" министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. Он также отметил, что контакты Ирана с США не прерваны, но прогресса в переговорах также не достигнуто. Министр подчеркнул, что "возвращение к переговорам будет обусловлено обеспечением прав иранского народа и прекращением войны против Ирана, Ливана и региона".

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что пока доволен ходом переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. "Все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Говоря о шансах на заключение соглашения, американский президент не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. "Может быть ничего не будет. А может все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели", - заявил он. По словам Трампа, Иран "в теории близок к подписанию соглашения".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых фондовых площадках накануне наблюдались сдержанные продажи, обеспеченные опасениями продолжения кризиса на Ближнем Востоке и последующего ускорения инфляции вместе с ужесточением монетарных условий в крупнейших экономиках. Американские инвесторы также фиксировали часть прибыли у рекордных максимумов.

Рынок акций РФ в среду возобновил снижение, не получив обнадеживающих сигналов с первого дня ПМЭФ. Четверг при этом отметится встречей президента РФ Владимира Путина с руководителями мировых информагентств, которая может принести рынкам важные геополитические сигналы. Индекс Мосбиржи показывает неуверенность в развитии восходящего тренда и отступил от сопротивления 2625 пунктов, опустившись ниже 2600 пунктов, отметила аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Андрей Шаров, несмотря на попытки рынка акций РФ подрасти, устойчивого спроса на отечественные бумаги пока не появилось.

Текущая динамика выглядит как техническая пауза после резкого роста во вторник, а не как полноценная смена настроений. Поддержку российским акциям продолжают оказывать дорогая нефть, ослабление рубля и ожидания новостей с ПМЭФ, при том, что внешний фон остается неоднозначным. В результате спрос остается выборочным - участники рынка готовы покупать отдельные истории, но не демонстрируют уверенности в устойчивом движении индекса МосБиржи выше 2600-2630 пунктов.

Что касается возможных заявлений на ПМЭФ, то рынку важны сигналы по дивидендам, госкомпаниям, налоговой нагрузке, валютному регулированию и бюджетному правилу. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи остается в рамках локального нисходящего клина и тестирует зону поддержки 2580-2600 пунктов. Если индекс удержится выше этой области, сохранятся шансы на восстановительный отскок в сторону 2650-2700 пунктов. Однако закрепление ниже 2580 пунктов ухудшит краткосрочную техническую картину, и продавцы могут усилить давление на рынок, считает Шаров.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-1,2% во главе с Dow Jones.

Отчет ADP Research, опубликованный в среду, показал максимальное с января 2025 года повышение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в мае - на 122 тыс. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали роста на 117 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 53,8 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

В Азии утром в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский индекс ASX - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,02-0,5%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после роста накануне в отсутствие ясности относительно возможного продления режима прекращения огня на Ближнем Востоке и перспектив восстановления поставок через Ормузский пролив. Это усилило опасения, что миру придется и дальше использовать накопленные запасы нефти, пока экспорт из стран Персидского залива не будет восстановлен.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в четверг составила $96,83 за баррель (-1% и +1,9% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $95,07 за баррель (-1% и +2,4% накануне).

Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Ирана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщило накануне Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Перед этим Иран запустил две баллистические ракеты по Кувейту и еще три по Бахрейну, все они не достигли своих целей. Тегеран обвиняет Бахрейн и Кувейт в предоставлении американцам территории для ударов по Ирану.

Иранские СМИ сообщили накануне, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном.