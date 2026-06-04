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Около 30 землетрясений за несколько часов произошли у берегов Камчатки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг рано утром у берегов Камчатки, после этого в том районе зарегистрировано еще около 30 сейсмособытий, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в 5:23 по камчатскому времени (20:23 среды мск) в Тихом океане в 190 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 41 км под морским дном. В течение несколько часов после этого в том районе произошел целый рой землетрясений - около 30", - сказал представитель филиала службы.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что в течение последних суток на территории региона ощущалось только одно из землетрясений (наиболее сильное). Жители населенных пунктов ощутили подземный толчок силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась.

МЧС России Камчатский край РАН
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