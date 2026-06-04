Экс-глава Пенсионного фонда Дагестана заочно получил пожизненный срок по делу об убийстве

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал бывшего главу отделения Пенсионного фонда России Дагестана Сагида Муртазалиева виновным в финансировании незаконного вооруженного формирования (НВФ), организации убийства сотрудника правоохранительных органов и покушения на убийство заместителя главы администрации Кизляра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда Муртазалиев заочно признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей и лишением государственной награды - Ордена Почета. Помимо этого со счетов осужденного в доход государства конфисковано 5,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Муртазалиев находится в международном розыске.

Экс-глава отделения Пенсионного фонда осужден по ч.2 ст.205.1 (содействие террористической деятельности), ч.3 ст.33, ст.317 (организация посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, пп."б, ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ (организация покушения на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений).

Судом установлено, что в начале 2009 года на территории Кизлярского района действовало незаконное вооруженное формирование. Занимавший тогда пост исполняющего обязанности главы администрации Кизлярского района Муртазалиев через посредника передал участнику НВФ 2 млн 700 тыс. рублей.

В июле 2010 года, уже работая исполняющим обязанности управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Дагестану, Муртазалиев организовал убийство заместителя начальника отдела по противодействию экстремизму (ЦПЭ) при МВД по Дагестану в Кизляре, а также заместителя главы администрации Кизляра. Он договорился о совершении убийств и передал 3 млн рублей на нужды формирования.

Как следует из материалов дела, 3 августа 2010 года вооруженные автоматами Калашникова боевики подъехали к месту нахождения заместителя начальника кизлярского отдела ЦПЭ и произвели не менее девяти выстрелов, от которых потерпевший скончался.

23 августа 2010 года на перекрестке двух улиц в Кизляре члены НВФ выпустили не менее 30 пуль из автоматического оружия по автомобилю заместителя главы городской администрации. Потерпевший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2015 года Басманный суд в Москве заочно арестовал на тот момент депутата Народного собрания, главу отделения Пенсионного фонда России по Дагестану Муртазалиева. По данным СКР, он обвинялся в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения и в организации покушений на двух чиновников в Дагестане.

После этого Муртазалиев был уволен с должности главы отделения Пенсионного фонда по Дагестану.

В апреле 2016 года депутаты Народного собрания Дагестана лишили экс-главу отделения ПФР по республике Муртазалиева полномочий депутата регионального парламента за непредоставление сведений об имуществе и доходах.

В ноябре 2025 года городской суд Черкесска по иску заместителя Генпрокурора РФ конфисковал имущество экс-главы ПФР Дагестана на 118 млн рублей.

В декабре 2025 года Ленинский районный суд Махачкалы признал Муртазалиева и двух его родственников, находящихся в международном розыске, виновными в хищении 400 млн рублей. Он был заочно осужден на 9 лет лишения свободы, двое его подельников приговорены к 5 и 3 годам колонии общего режима.

Муртазалиев выиграл "золото" по вольной борьбе на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, также являлся чемпионом мира и Европы.