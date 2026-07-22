De Telegraaf сообщил, что постпреды ЕС не согласовали 21-й пакет санкций против России

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза в Брюсселе представителям стран ЕС не удалось прийти к согласию по 21-му пакету санкций против России России.

"Нет согласия в Брюсселе по 21-му пакету санкций против России. Страны ЕС предпримут последнюю попытку завтра утром", - сообщил брюссельский корреспондент нидерландского издания De Telegraaf в соцсети X.

В связи с продолжающимися дискуссиями по 21-му пакету, в который предполагалось включить продление заморозки потолка цен на российскую нефть, постпреды согласились 15 июля сохранить этот потолок на уровне $44,1 за баррель до 23 июля, "поскольку чиновники пытаются достичь более широкого соглашения о санкциях", как говорил дипломатический источник агентству Bloomberg.

Потолок цен должен был повыситься в соответствии с ростом мировых цен после 15 июля, что ослабило бы возможности Евросоюза по оказанию давления на Россию через нефтяной рынок. Продление прежнего уровня на неделю дает чиновникам время договориться по 21-му пакету санкций против России, который включает в себя более постоянное замораживание потолка цен на нефть, объясняло агентство.

Главный спор по 21-му пакету санкций связан с предложением Еврокомиссии запретить европейским судам перевозить российский газ между третьими странами. До сих пор санкции ЕС распространялись на порты, территории и импорт самого Евросоюза.

Греция выступила против этой инициативы в попытке добиться особых условий или переходного периода для греческих судовладельцев, в первую очередь для компании Dynagas. Компания владеет газовозами ледового класса Arc7, специально спроектированными для работы в Арктике, которые обслуживают завод "Ямал СПГ". Греция утверждает, что эти высокоспециализированные суда невозможно использовать в других регионах, и компания будет вынуждена продать их незападным покупателям, что только передаст прибыльный бизнес азиатским предпринимателям.