Что произошло за день: среда, 22 июля

Последствия новых атак на склады Wildberries, предстоящая встреча Лаврова с госсекретарем США и ограничения высоты полетов в районе Московского авиаузла

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом. Он сообщил, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 млрд рублей на фоне роста доходов, прежде всего, ненефтегазовых.

- Татьяна Ким подтвердила, что склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске были атакованы ночью. Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске локализован, пожар на складе в Краснодаре планируют потушить до конца суток. СКР после атак возбудил дело о терактах.

- Дональд Трамп пообещал уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на удары по судам в Ормузе.

- Сергей Лавров сообщил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Госсекретарь заявил, что одной из тем встречи станет Украина.

- Росавиация ограничила высоту полета в районе аэропортов Москвы до 12 августа. Также для обеспечения безопасности запрещены транзитные пролеты через Московский авиаузел.

- В Петербурге арестован пособник украинских спецслужб, готовивший теракт. Злоумышленник планировал заминировать автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК.

- Гендиректором "Ленфильма" стал Дмитрий Давиденко. Он возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития министерства культуры России. В настоящее время является профессором ВГИКа, продюсером и киноведом.