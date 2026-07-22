Военные РФ нанесли серию ударов по портам Украины, судам в море и логистическим центрам

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.

Как сообщили в ведомстве, удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами.

По данным Минобороны РФ, в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") поражен "сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также портовая инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами".

В порту Одессы (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, отмечает ведомство.

Кроме того, на переходе морем поражены сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Одесса".

"В городе Одесса и н.п. Молодежное (10 км юго-зап. Одесса) ударными БпЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поставки ВСУ", - сообщили военные.