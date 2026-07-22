Гендиректором "Ленфильма" стал Дмитрий Давиденко

Дмитрий Давиденко Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Новый генеральный директор киностудии "Ленфильм" Дмитрий Давиденко представлен коллективу, сообщает пресс-служба правительства Петербурга .

"Дмитрий Давиденко заслужил доверие киноиндустрии как медиаменеджер с большим опытом работы в ведущих компаниях и на государственной службе. У "Ленфильма" появился сильный управленец. Он вернет на киностудию масштабные проекты и больших кинохудожников", - говорится в сообщении.

"Ленфильм" был передан в собственность Петербурга в 2025 году. Работа киностудии будет сосредоточена на производстве кино и сериалов, создании научно-просветительского, патриотического и исторического контента. В планах по развитию студии не только съемочные проекты, но и создание современных общественных пространств, мест притяжения молодежи. На киностудии будет размещена кинокомиссия, цель которой содействие и помощь в организации съемок в Петербурге.

Давыденко - кандидат искусствоведения, член попечительского совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов, ранее возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России. Сейчас он профессор ВГИКа, продюсер и киновед.

В продюсерской фильмографии нового руководителя "Ленфильма" такие фильмы, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Большой". Сериалы: "Каменская", "Оттепель", "Оптимисты", "Ладога", "Частица вселенной".