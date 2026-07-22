Ким сказала, что страховка складов Wildberries не покрывает риски атак БПЛА

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Складские комплексы Wildberries-Russ (RWB) застрахованы, однако текущие страховые предложения для крупных промышленных объектов не покрывают террористические риски, а также риски атак БПЛА, рассказала журналистам основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

18 и 22 июля в результате атак БПЛА пострадали логистические объекты RWB в Московской (Электросталь) и Тамбовской областях (Котовск), в Краснодарском (Краснодар) и Ставропольском краях (Невинномысск). Площадь объекта в Тамбовской области превышает 108 тысяч кв. м, в Электростали - 250 тысяч кв. м. Объекты в Краснодаре и Невинномысске - по 100 тысяч кв.м каждый.

"Все складские комплексы WB застрахованы. Однако реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА. Риски терроризма и диверсий не входят в стандартные полисы и требуют отдельного включения с дополнительными лимитами. Большинство российских страховщиков не готовы страховать от этого риска крупные промышленные объекты", - сообщила Ким. При этом она отметила, что RWB считает "остро необходимым" поиск системного решения в области разработки таких продуктов страховщиками.

Как сообщалось, склад в Тамбовской области возобновит работу с 23 июля. По словам Ким, по остальным объектам идет устранение последствий и оценка ущерба.

"Мы уже обратились в профильные государственные структуры и к нашим партнерам-банкам о поддержке для наших предпринимателей - налоговые каникулы, интенсификация государственных мер поддержки и т.д.", - отметила Ким.

Ссылаясь на администрацию Краснодарского края она напомнила о гибели женщины на складе в Краснодаре, принесла соболезнования семье погибшей и пообещала помочь.

"Сегодня начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали. В первую очередь нам важно поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей — их более 88 тысяч. В течение суток деньги появятся на балансе продавцов", - написала Ким в мессенджере.

Также разрабатывается симулятор продаж для среднего и крупного бизнеса (выплаты за утраченные товары, исходя из расчета, что они продолжают продаваться со склада с учетом заданных изначально цен, скидок, а также скорости реализации - ИФ).



Она пообещала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток.

"Все наши организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров. Но наши партнеры должны понимать, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов. Это важно для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос", - добавила Ким.

19 июля RWB объявила о мерах поддержки для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты объединенной компании (при этом анонсировала проработку финансовых мер поддержки для партнеров), наряду с ВБ банком, меру поддержки анонсировали банки ВТБ и Сбер.