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Закрыт аэропорт Саратова, в Самарской и Пензенской областях введен план "Ковер"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Временно не обслуживает рейсы аэропорт Саратова, в Саратовской и Пензенской областях действует план "Ковер".

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.

Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Пензы, говорится в сообщении в канале агентства в Max.

"С 03.35 23.07.2026 на территории Самарской области, введен режим "Ковер", - написал в своем канале в Max глава региона Вячеслав Федорищев.

Также план "Ковер" ввели в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ранее приостановили работу аэропорты Ярославля, Геленджика и Калуги, московский Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Саратов аэропорт Самарская область Пензенская область план Ковер
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Закрыт аэропорт Саратова, в Самарской и Пензенской областях введен план "Ковер"

Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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