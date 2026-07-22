Поиск

Инфляция в России с 14 по 20 июля составила 0,17%, годовая выросла до 5,84%

Инфляция в России с 14 по 20 июля составила 0,17%, годовая выросла до 5,84%
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России инфляция с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,2% с 2 по 8 июня, сообщил Росстат.

Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, но его темпы несколько замедлились - на 1,66% и 1,87% соответственно (неделей ранее - 2,25% и 3,18%).

С начала месяца рост потребительских цен к 20 июля составил 0,6%, с начала года - 4,82%.

Из данных за 20 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 20 июля ускорилась до 5,84% с 5,62% на 13 июля (на конец июня составляла 6,02%, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,27% на 20 июля с 6,22% на 13 июля, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года.

Плодоовощная продукция с 14 по 20 июля подешевела на 1% после снижения цен также на 1% с 7 по 13 июля. В том числе цены на помидоры снизились на 3,6%, огурцы - на 3,0%, капусту - на 1,7%, лук - на 1,5%, картофель - на 1,1% и морковь - на 0,3%. Выросли цены на яблоки - на 0,8% и свеклу - на 0,4%.

Подорожали за неделю сахарный песок - на 2,6%, мясо кур - на 1,9%, крупу гречневую - на 1,2%, соль - на 0,6%, свинину, масло подсолнечное, печенье и пшено - на 0,4%.

Снизились цены с 14 по 20 июля на яйца куриные - на 1%, кефир, сметану и рис - на 0,3%.

Среди услуг выросла за неделю стоимость поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 1,7%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 20 июля на уровне 5,84% после 5,62% на 13 июля. Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации" (в июле министерство из-за ситуации с индексацией ЖКХ оценивает годовую инфляцию, исходя из недельных данных в июле 2025 года, а не среднесуточных, как делает обычно - ИФ).

"За неделю с 14 по 20 июля 2026 года динамика потребительских цен составила 0,17%. На продовольственные товары цены выросли на 0,11% (после роста на 0,08% неделей ранее), в том числе плодоовощная продукция подешевела на 1,0% (после также снижения на 1,0%), на остальные продукты питания рост цен составил 0,21% (после роста на 0,18%). В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,35% (после роста на 0,44% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг - на 0,06% (после снижения на 0,02% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Банк России 19 июля снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых при том, что большинство аналитиков ожидали шаг снижения в 50 базисных пунктов. Объясняя свое решение, ЦБ в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива.

Сделав в июне осторожный шаг в снижении ставки, ЦБ сохранил неизменным мягкий сигнал на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорилось в релизе.

ЦБ 19 июня сохранил прогноз по инфляции в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027-м.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4%, на 2027-й сохранило его на уровне 4%.

На прошлой неделе Банк России опубликовал опрос, согласно которому аналитики резко повысили прогноз по инфляции в 2026 году до 6,2% с 5,3% на фоне роста цен на топливо.

Подавляющее большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ 24 июля на уровне 14,25%. Регулятор, по мнению экспертов, предпочтет взять паузу, чтобы дополнительно оценить проинфляционные риски, в том числе со стороны ситуации на топливном рынке. При этом экономисты отмечают, что важнее не само решение по ставке в пятницу, а изменение ее траектории на среднесрочную перспективу. Аргументов в пользу сохранения ставки добавляют свежие данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, подчеркивают аналитики. Инфляционные ожидания населения в июле подскочили до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет, ценовые ожидания предприятий РФ в июле выросли после снижения пять месяцев подряд, приблизившись к среднему уровню 2025 года.

Хроника 07 июня 2024 года – 22 июля 2026 года Инфляция в России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в России с 14 по 20 июля составила 0,17%, годовая выросла до 5,84%

 Инфляция в России с 14 по 20 июля составила 0,17%, годовая выросла до 5,84%

Brent подорожала до $94,23 за баррель

EASA предупредило об опасности полетов в воздушном пространстве Иордании

Apple запустит программу проката устройств Apple Upgrade вместе с Klarna

"Русагротранс" отметил рост мировых цен на пшеницу на росте напряженности в Черном море

 "Русагротранс" отметил рост мировых цен на пшеницу на росте напряженности в Черном море

Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом

 Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом

"Роснефть" подготовила два прогноза развития мировой экономики и энергетики

 "Роснефть" подготовила два прогноза развития мировой экономики и энергетики

Шохин заявил о риске "осенних банкротств" при сохранении ставки ЦБ на текущем уровне

Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев

 Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев

Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

 Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10685 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3271 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов