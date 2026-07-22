Инфляция в России с 14 по 20 июля составила 0,17%, годовая выросла до 5,84%

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России инфляция с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,2% с 2 по 8 июня, сообщил Росстат.

Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, но его темпы несколько замедлились - на 1,66% и 1,87% соответственно (неделей ранее - 2,25% и 3,18%).

С начала месяца рост потребительских цен к 20 июля составил 0,6%, с начала года - 4,82%.

Из данных за 20 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 20 июля ускорилась до 5,84% с 5,62% на 13 июля (на конец июня составляла 6,02%, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,27% на 20 июля с 6,22% на 13 июля, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года.

Плодоовощная продукция с 14 по 20 июля подешевела на 1% после снижения цен также на 1% с 7 по 13 июля. В том числе цены на помидоры снизились на 3,6%, огурцы - на 3,0%, капусту - на 1,7%, лук - на 1,5%, картофель - на 1,1% и морковь - на 0,3%. Выросли цены на яблоки - на 0,8% и свеклу - на 0,4%.

Подорожали за неделю сахарный песок - на 2,6%, мясо кур - на 1,9%, крупу гречневую - на 1,2%, соль - на 0,6%, свинину, масло подсолнечное, печенье и пшено - на 0,4%.

Снизились цены с 14 по 20 июля на яйца куриные - на 1%, кефир, сметану и рис - на 0,3%.

Среди услуг выросла за неделю стоимость поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 1,7%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 20 июля на уровне 5,84% после 5,62% на 13 июля. Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации" (в июле министерство из-за ситуации с индексацией ЖКХ оценивает годовую инфляцию, исходя из недельных данных в июле 2025 года, а не среднесуточных, как делает обычно - ИФ).

"За неделю с 14 по 20 июля 2026 года динамика потребительских цен составила 0,17%. На продовольственные товары цены выросли на 0,11% (после роста на 0,08% неделей ранее), в том числе плодоовощная продукция подешевела на 1,0% (после также снижения на 1,0%), на остальные продукты питания рост цен составил 0,21% (после роста на 0,18%). В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,35% (после роста на 0,44% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг - на 0,06% (после снижения на 0,02% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Банк России 19 июля снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых при том, что большинство аналитиков ожидали шаг снижения в 50 базисных пунктов. Объясняя свое решение, ЦБ в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива.

Сделав в июне осторожный шаг в снижении ставки, ЦБ сохранил неизменным мягкий сигнал на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорилось в релизе.

ЦБ 19 июня сохранил прогноз по инфляции в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027-м.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4%, на 2027-й сохранило его на уровне 4%.

На прошлой неделе Банк России опубликовал опрос, согласно которому аналитики резко повысили прогноз по инфляции в 2026 году до 6,2% с 5,3% на фоне роста цен на топливо.

Подавляющее большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ 24 июля на уровне 14,25%. Регулятор, по мнению экспертов, предпочтет взять паузу, чтобы дополнительно оценить проинфляционные риски, в том числе со стороны ситуации на топливном рынке. При этом экономисты отмечают, что важнее не само решение по ставке в пятницу, а изменение ее траектории на среднесрочную перспективу. Аргументов в пользу сохранения ставки добавляют свежие данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, подчеркивают аналитики. Инфляционные ожидания населения в июле подскочили до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет, ценовые ожидания предприятий РФ в июле выросли после снижения пять месяцев подряд, приблизившись к среднему уровню 2025 года.