В Кремле надеются на завершение паузы в переговорах по Украине при посредничестве США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что пауза в переговорном процессе по Украине при посредничестве США завершится и контакты между сторонами возобновятся.

"Мы надеемся, что пауза, которая сейчас образовалась, все-таки будет нарушена. И возобновятся какие-то контакты. Тем более что с американцы мы продолжаем по имеющимся каналам общаться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

По его словам, Москва с самого начала понимала, что поиск решения будет сложным. Песков также подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от Киева.