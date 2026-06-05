Летевший из Перми в Турцию самолет сел в Екатеринбурге из-за сигнала о неполадке

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Перми в Анталью, совершил посадку в Екатеринбурге из-за срабатывания индикатора возможной неполадки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Во время выполнения рейса на воздушном судне появилась индикация о возможной неисправности, не позволяющая выполнить полет безопасно. Для ее устранения экипаж лайнера принял решение совершить посадку в Екатеринбурге", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, 220 пассажиров по согласованию с миграционной службой были размещены в терминале аэропорта и на время ожидания вылета обеспечены всеми необходимыми услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами.