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Летевший из Перми в Турцию самолет сел в Екатеринбурге из-за сигнала о неполадке

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Перми в Анталью, совершил посадку в Екатеринбурге из-за срабатывания индикатора возможной неполадки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Во время выполнения рейса на воздушном судне появилась индикация о возможной неисправности, не позволяющая выполнить полет безопасно. Для ее устранения экипаж лайнера принял решение совершить посадку в Екатеринбурге", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, 220 пассажиров по согласованию с миграционной службой были размещены в терминале аэропорта и на время ожидания вылета обеспечены всеми необходимыми услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Уральские авиалинии
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