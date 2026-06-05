В РФ заявили об активных наступательных действиях группировок "Запад" и "Восток"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Под контроль российской армии за неделю в зоне специальной военной операции перешли два населенных пункта в ДНР и Запорожской области, группировки войск "Запад" и "Восток" продолжают активные наступательные действия, сообщили в министерстве обороны РФ в пятницу.

"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Комсомольское Запорожской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в течение недели подразделения группировки войск "Запад" продолжили активные наступательные действия, под контроль "Южной" группировки перешел населенный пункт Тихоновка в ДНР.