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Аэропорты Краснодарского края второй раз за сутки прекратили обслуживание рейсов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Краснодарского края, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи, аэропорт Геленджик, аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, работа аэропортов была ограничена в пятницу утром. Спустя несколько часов ограничения были сняты.

Росавиация Краснодарский край
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