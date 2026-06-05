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Два человека пострадали при атаке БПЛА около АЗС в курском Льгове

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника в городе Льгове, есть пострадавшие.

"Вражеский беспилотник атаковал территорию вблизи АЗС в Льгове: повреждён бензовоз, информация о последствиях уточняется. Также в результате удара ранена 64-летняя женщина. У неё осколочные ранения груди. Контузию получил мужчина 1971 года рождения", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

Хинштейн уточнил, что пострадавшим оказывается медпомощь на месте. При необходимости они будут перевезены в областную больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июня 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
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