Два человека пострадали при атаке БПЛА около АЗС в курском Льгове

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника в городе Льгове, есть пострадавшие.

"Вражеский беспилотник атаковал территорию вблизи АЗС в Льгове: повреждён бензовоз, информация о последствиях уточняется. Также в результате удара ранена 64-летняя женщина. У неё осколочные ранения груди. Контузию получил мужчина 1971 года рождения", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

Хинштейн уточнил, что пострадавшим оказывается медпомощь на месте. При необходимости они будут перевезены в областную больницу.