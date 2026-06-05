"Росатом" ожидает в 2027 году физпуски на двух АЭС в Китае

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Госкорпорация "Росатом" ожидает в следующем году энергопуски на двух блоках в Китае – восьмом блоке Тяньваньской АЭС и на четвертом блоке АЭС "Сюйдапу". Об этом сообщил в пятницу журналистам глава компании Алексей Лихачев в кулуарах ПМЭФ.

"Мы ждем энергопусков на блоках седьмом Тяньване, третьем Сюйдапу в этом году, в следующем - на восьмом Тяньване, четвертом Сюйдапу",- сказал он.

Рамочные контракты по этим проектам были подписаны несколько лет назад, а строительство началось весной 2022 года.

В апреле текущего года топливный дивизион российской госкорпорации "Росатом" - ТВЭЛ - впервые отправил ядерное топливо для третьего энергоблока АЭС "Сюйдапу" в Китае.