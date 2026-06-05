Путин поставил задачу войти в первую десятку стран по дедвейту торгового флота

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия будет развивать отечественный торговый флот, поставлена задача войти в десятку ведущих стран мира по его совокупному дедвейту, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

"Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. Здесь мы ставим перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота", - сказал он.

Президент также поручил сосредоточиться на конкурентоспособности национального морского торгового флага. "Прошу правительство и министерство транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага", - сказал Путин.