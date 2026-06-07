Володин считает, что атаки по странам Европы со стороны Киева продолжатся, так как европейцы их не осуждают

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Во избежание новых терактов на своих территориях европейские государства не должны прощать осуществляемые Киевом атаки, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"До тех пор, пока европейские государства будут прощать киевской хунте во главе с Зеленским атаки по их территориям, будут гибнуть люди, террористические акты продолжатся", - написал он в воскресенье в своем канале в Мах.

Володин отметил, что президент Румынии сегодня заявил, что морской беспилотник, вызвавший взрыв в пятницу в районе порта Констанцы, - украинский; также украинский беспилотник стал причиной гибели азербайджанских граждан.

"Но главы и политики этих государств не называют виновных. Не осуждают их. По сути, поддерживая", - обратил внимание председатель Госдумы.

"Депутаты Государственной Думы считают: только через достижение целей специальной военной операции можно восстановить мир", - добавил Володин.