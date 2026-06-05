Румыния объявила взорвавшийся в порту Констанца морской дрон украинским

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Беспилотный катер, боезапас которого в пятницу сдетонировал в румынском порту Констанца, "потеряли" украинцы, сообщил президент Румынии Никушор Дан.

Согласно публикации Дана в соцсети Х, "всего из-под контроля украинцев вышло четыре беспилотных катера, подрывы были произведены украинской стороной дистанционно".

"Помимо беспилотника, сдетонировавшего в порту Констанцы, еще один взорвался близ порта, а два других взорвались примерно в 145 км к востоку от Констанцы", - написал Дан.

Президент Румынии отметил, что в настоящее время никакой опасности для румынских граждан и национальной инфраструктуры нет.

Ранее о взрыве морского дрона в порту Констанца сообщало Минобороны Румынии.