Снят режим ЧС, введенный в промзоне на Ставрополье из-за пожара после атаки БПЛА

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Власти Шпаковского округа Ставропольского края отменили режим ЧС местного уровня в границах хутора Вязники, в промышленной зоне которого в ночь на воскресенье произошел пожар после атаки БПЛА, говорится в постановлении, размещенном на сайте округа.

"Отменить режим ЧС на территории Шпаковского муниципального округа, введенный постановлением от 19 июля", - говорится в постановлении.

Как ранее сообщал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, утром в воскресенье, 19 июля, в окрестностях Ставрополя из-за атаки БПЛА произошло три пожара. Два - в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, один - в промзоне на севере краевого центра, возле границы со Шпаковским округом.

Позже Владимиров заявил, что в хуторе Вязники жителей близлежащих домов переводили в безопасное место. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было. В границах хутора был введен режим ЧС местного уровня.

Пожар в промзоне хутора Вязники ликвидировали во вторник. Возгорание в промзоне на севере Ставрополя локализовали в понедельник, тушение продолжается.