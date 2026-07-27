Россельхознадзор пресек попытку ввоза армянских роз через Белоруссию

Цветы уничтожили

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор пресек ввоз в Россию через Белоруссию более 39 тысяч свежесрезанных роз из Армении по поддельным документам, сообщила служба. Ограничения на поставки цветов действуют с 22 мая.

Автомобиль, перевозивший 39,2 тысячи запрещенных к ввозу в Россию цветов, был задержан на Смоленской таможне.

"Транспортное средство, перевозившее данную партию, под управлением гражданина Белоруссии следовало из Минской области в Москву. При этом в сопроводительных документах груз был заявлен перевозчиком как безалкогольные тонизирующие напитки, - говорится в сообщении. - В ходе досмотра грузового отсека были обнаружены цветы, на которые отсутствовали фитосанитарные и товаросопроводительные документы. На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток указано их армянское происхождение".

Поставки цветов из Армении в Россию, а также их транзит по территории России запрещены с 22 мая 2026 года. С 12 июня действует ограничение на ввоз в Россию всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении. Ограничения введены в целях предотвращения завоза в Россию опасных карантинных объектов, отмечает служба.

По решению территориального управления Россельхознадзора партия контрабандных роз была уничтожена 23 июля. Перевозчик привлечен к административной ответственности.