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Осуждены трое фигурантов дела об убийстве аниматоров на Кубани

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении троих жителей Краснодарского края по делу об убийстве двух аниматоров на Кубани в 2023 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Одному осужденному назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей.

Двум другим - 23 и 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из которых первые пять лет в тюрьме, со штрафом от 300 и 400 тыс. рублей соответственно с ограничением свободы на срок 2 года.

Кроме того, по информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, суд также взыскал с осужденных в пользу потерпевших компенсацию морального вреда и материального ущерба на общую сумму 28 млн 788 678,82 рубля. Для обеспечения исполнения приговора в части удовлетворения исков потерпевших и выплаты штрафа суд сохранил арест на имущество осужденных.

В суде установлено, что в конце апреля 2023 года фигуранты договорились нападать с оружием на водителей и пассажиров автомобилей на малолюдных дорогах Краснодарского края, чтобы ограбить и убить.

28 апреля 2023 года они напали на 37-летнего водителя и его 19-летнюю пассажирку, возвращавшихся с проведенного ими праздничного мероприятия.

Мужчине нанесли 13 ножевых ударов, он скончался. Девушку вывезли в другое место и так же убили ножом.

Краснодарский край
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