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Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки

Он спросит у президента Путина, правда ли это

Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки
Фото: Eric Lee/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщений якобы о передаче Россией спутниковых снимков Ирану. Об этом сообщает Bloomberg.

"Спрошу Путина, отправляет ли он Ирану спутниковые снимки", - пообещал он.

По его словам, речь в разговоре также будет идти о предположениях об оказании Россией помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Россия и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнения в самом факте такой помощи.

"Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки", - добавил глава Белого дома.

Иран Дональд Трамп США Владимир Путин
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