Пашинян и Путин по телефону обсудили проблемы в экономических отношениях

Главу правительства Армении призвали как можно скорее провести референдум о вступлении в Евросоюз

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону в понедельник двустороннюю повестку и проблемы в экономических отношениях, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и положениям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры для решения этих вопросов", - сказано в пресс-релизе.

Разговор прошел по инициативе армянской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите Евразэс в Астане 29 мая 2026 года. Совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз. В частности, была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс", - говорится в сообщении пресс-службы.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении с 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

С 27 июля Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции из Армении. Сотрудники ведомства с 14 по 21 июля провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляли в Россию продукцию под гарантии ветеринарной службы республики, и выявили ряд нарушений.

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