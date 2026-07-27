Что произошло за день: понедельник, 27 июля

Жертвы атаки на Ростовскую область, штатная численность военнослужащих ВС РФ, отмена безвиза для россиян Черногорией

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число погибших при воздушной атаке на Ростовскую область выросло до пяти. При разборе завалов многоквартирного дома в Ростове-на-Дону обнаружены ещё трое погибших - двое взрослых и один ребёнок. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в границах поврежденных домов.

- Десять человек пострадали в результате удара дрона по многоэтажке в Керчи. Три человека госпитализированы, среди них - один ребенок.

- Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 25 тыс. человек. Штатная численность Вооруженных сил установлена в количестве 2 млн 426 130 единиц, в том числе 1 млн 535 тыс. военнослужащих.

- Черногория отменила безвизовый режим для россиян с 1 ноября. Оформлять визы также придется и гражданам Белоруссии.

- Власти Румынии решили выслать российского дипломата в ответ на сообщения о случаях попадания на румынскую территорию БПЛА, участвующих в украинском конфликте. Эти действия получат соответствующий ответ, заявили в МИД РФ.

- ЕС хочет ограничить возможность использования вето при согласовании санкций. Это хотят сделать из-за того, что некоторые страны все чаще пользовались правом блокировки санкционных пакетов, "пытаясь защитить компании, которые по-прежнему ведут бизнес с Россией".

- Бизнесмен Сергей Бородин получил 8 лет колонии со штрафом в 500 млн рублей по делу о взяточничестве, в котором также фигурирует бывший замминистра обороны Тимур Иванов.

- "КАМАЗ" отменил переход на четырехдневную рабочую неделю в августе-октябре. Это стало возможным благодаря росту объема заказов на ближайшие месяцы и коррекции производственного плана в сторону увеличения.