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Белгородский оперштаб сообщил об одном погибшем и двоих пострадавших от атак БПЛА

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних ударов БПЛА один человек погиб и еще двое получили ранения, сообщил региональный оперштаб.

В Белгороде беспилотник атаковал еще один коммерческий объект. На месте погиб один мужчина. Еще одного везут в больницу со множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки. У торгового объекта поврежден навес, повреждения получили четыре машины.

В селе Глотово Грайворонского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ, и затем его переведут в областную клиническую больницу.

В в селе Ивановская Лисица от взрыва дрона в одном частном доме выбиты окна, в другом пробита кровля.

В Белгородском округе в поселке Разумное БПЛА ударил по частному дому и пробил крышу. В селе Веселая Лопань FPV-дрон нанес повреждения автомобилю. В поселке Октябрьский при взрыве дрона посекло "Газель". В селе Ясные Зори от атаки FPV-дрона повреждено остекление многоквартирного дома.

В Шебекине при повторной атаке дрона на предприятие загорелся гараж, его потушили. При взрыве еще одного дрона в городе повреждены остекление, фасад коммерческого объекта и спецтехника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгород Ивановская Лисица Белгородский округ Белгородская область Шебекино Грайворонский округ
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Белгородский оперштаб сообщил об одном погибшем и двоих пострадавших от атак БПЛА

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