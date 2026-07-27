Белгородский оперштаб сообщил об одном погибшем и двоих пострадавших от атак БПЛА

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних ударов БПЛА один человек погиб и еще двое получили ранения, сообщил региональный оперштаб.



В Белгороде беспилотник атаковал еще один коммерческий объект. На месте погиб один мужчина. Еще одного везут в больницу со множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки. У торгового объекта поврежден навес, повреждения получили четыре машины.



В селе Глотово Грайворонского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ, и затем его переведут в областную клиническую больницу.



В в селе Ивановская Лисица от взрыва дрона в одном частном доме выбиты окна, в другом пробита кровля.



В Белгородском округе в поселке Разумное БПЛА ударил по частному дому и пробил крышу. В селе Веселая Лопань FPV-дрон нанес повреждения автомобилю. В поселке Октябрьский при взрыве дрона посекло "Газель". В селе Ясные Зори от атаки FPV-дрона повреждено остекление многоквартирного дома.



В Шебекине при повторной атаке дрона на предприятие загорелся гараж, его потушили. При взрыве еще одного дрона в городе повреждены остекление, фасад коммерческого объекта и спецтехника.