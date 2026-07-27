В Минобороны назвали преимущества доступа ведомства к данным госреестра ЗАГС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Закон о расширении доступа Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС позволит ускорить назначение выплат и льгот военнослужащим, сообщило военное ведомство.

"Доступ к данным ЕГР ЗАГС в целом ускорит назначение выплат и льгот в электронном виде, - говорится в сообщении. - Снизит время для начисления пособий, получения социальных гарантий и компенсаций для действующих бойцов, гражданского персонала, ветеранов и их близких".

Закон даст командирам и начальникам воинских частей право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС и оформлять документы, необходимые для назначения социальных выплат.

"Это значительно ускоряет юридическое подтверждение статуса военнослужащих непосредственно в зоне выполнения задач", - считают в министерстве.

Данные об изменении семейного положения граждан, количестве детей, смене имени и фамилии будут поступать автоматически в режиме реального времени.

"Военнослужащего и члена его семьи избавляют от посещения различных ведомств и получения дополнительных подтверждающих документов, справок для назначения и получения положенных социальных мер поддержки", - сказано в сообщении.

"Работа по развитию системы социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, упрощению и цифровизации их представления проводится под постоянным личным контролем министра обороны России Андрея Белоусова и является безусловным приоритетом в деятельности военного ведомств", - проинформировало министерство.

Президент Владимир Путин подписал этот закон 26 июля.