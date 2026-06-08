Поиск

Беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Беспилотник рухнул на кровлю многоквартирного дома в Белгороде, детонации не произошло, сообщил мэр города Валентин Демидов в понедельник.

"С раннего утра мирный Белгород вновь подвергается атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Один из беспилотных летательных аппаратов упал на крышу многоквартирного жилого дома. Боевая часть не сдетонировала", - написал Демидов в своем канале в Мах.

Прибывшие на место оперативные службы обследовали территорию и вывезли БПЛА, добавил мэр.

Белгород Валентин Демидов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возгорание на территории перевалочного комплекса произошло в Новороссийске из-за атаки БПЛА

Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки БПЛА на поезд Москва - Симферополь

Один человек погиб, один пострадал при ударе БПЛА по пассажирскому поезду в Крыму

Россия в 2025 г. увеличила экспорт агротехнологий примерно на треть, до $16 млрд

Часть Белгорода осталась без водоснабжения после аварии на электросетях

Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Курской области

Женщина погибла, ее муж ранен при атаке FPV-дрона на автомобиль под Белгородом

Что произошло за день: воскресенье, 7 июня

ВСУ обстреляли жилой сектор Энергодара
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2522 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9799 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов