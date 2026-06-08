Беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Беспилотник рухнул на кровлю многоквартирного дома в Белгороде, детонации не произошло, сообщил мэр города Валентин Демидов в понедельник.

"С раннего утра мирный Белгород вновь подвергается атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Один из беспилотных летательных аппаратов упал на крышу многоквартирного жилого дома. Боевая часть не сдетонировала", - написал Демидов в своем канале в Мах.

Прибывшие на место оперативные службы обследовали территорию и вывезли БПЛА, добавил мэр.