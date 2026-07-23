Что произошло за день: четверг, 23 июля

Новые антироссийские санкции ЕС, встреча Лаврова и Рубио, погибшие при атаках ВСУ на российские регионы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Трехлетний мальчик погиб при падении БПЛА в пригороде Воронежа, его родители получили различные ранения. По уточненным данным, в Крыму в результате атак ВСУ погибли два человека. Один человек также погиб в Белгородской области, которая была атакована 177 беспилотниками.

- Глава МИД РФ и госсекретарь США обсудили украинский конфликт в ходе встречи в Маниле. Сергей Лавров довел до Марко Рубио информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения, сообщили в МИД РФ. Госсекретарь в свою очередь сказал, что процесс урегулирования украинского кризиса нуждается в новых идейных подходах.

- ЕС ввел санкции против более 50 предприятий ОПК в РФ и Белоруссии и ряда НПЗ. Новые ограничения касаются 48 физлиц и 170 юрлиц. Санкции 21-го пакета ЕС также предусматривают возможность дополнительных ограничений на продажу СПГ-танкеров в Россию. Кроме того, ЕС замораживает активы и запрещают предоставлять средства 94 банкам и финансовым институтам. Также новый санкционный пакет предусматривает ограничительные меры против "Московской биржи" и заместителя председателя ЦБ РФ.

- Власти РФ обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизеля для производителей еще на один месяц, а запрет на экспорт бензина - сразу на полгода. Об этом сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

- В Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, самолет упал в безлюдной местности.

- Дональд Трамп пообещал пойти на военные меры, если хуситы снова будут атаковать суда в Красном море.

- Уроки русского языка введут в бразильских школах. Об этом договорились представители Минпросвещения РФ и министерства образования Бразилии.