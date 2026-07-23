Возможность ограничения продажи СПГ-танкеров в РФ заложили в 21-й пакет санкций

Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Санкции 21-го пакета ЕС против РФ предусматривают возможность дополнительных ограничений на продажу СПГ-танкеров в Россию, сообщил в четверг Совет ЕС.

"Сегодняшний пакет вводит обязательство уведомления о продажах танкеров для перевозки СПГ и возможность введения новых ограничений на продажу таких танкеров российским гражданам и компаниям, а также вводит другие договорные обязательства для снижения риска их перепродажи России или использования в России", - говорится в пресс-релизе Совета к 21-му пакету санкций ЕС в отношении РФ.