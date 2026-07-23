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Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске из-за атаки БПЛА ликвидирован

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали возгорание в логистическом комплексе в Невинномысске Ставропольского края, возникшее утром в среду из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске потушен", - написал Владимиров в своем канале в Max.

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Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что в результате атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс, а позже уточнил, что горит логистический комплекс. Вечером в среду пожар локализовали. В результате инцидента за помощью к медикам обратились пять человек, один пострадавший госпитализирован. В зоне возгорания введен режим ЧС локального уровня.

В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила в соцсетях, что в Невинномысске и Краснодаре были атакованы логистические центры Wildberries. Площади обоих складов - по 100 тыс. кв. метров.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками на логоцентры в Невинномысске и Краснодаре.

Невинномысск Ставропольский край Владимир Владимиров
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Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске из-за атаки БПЛА ликвидирован

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