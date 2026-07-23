В пакет санкций ЕС добавили базу для запрета на выдачу виз военным из РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций в отношении России ввел базовые данные, позволяющие в будущем ввести запрет на выдачу виз российским военнослужащим, сообщил в четверг Совет ЕС.

"Пакет мер закладывает основу для дальнейшего всеобъемлющего запрета на выдачу виз военнослужащим и бывшим военнослужащим ВС России и группировок, участвующих в военных действиях на Украине. Это подтверждает политическую и законодательную приверженность стран-членов ЕС бороться с этой угрозой", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что ЕС позже примет решение о том, когда этот запрет вступит в силу.