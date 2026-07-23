ЕС вводит санкции против российских производителей беспилотников большой дальности

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Лица и предприятия, связанные с производством беспилотников большой дальности, внесены в списки 21-го пакета санкций Евросоюза против России, сообщил в четверг Совет ЕС.

"Чтобы ограничить способность России (...) наносить удары, особенно с использованием беспилотников большой дальности, сегодняшний пакет включает 56 индивидуальных санкционных позиций в отношении лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом", - говорится в опубликованном пресс-релизе.

Там отмечается, что "37 позиций непосредственно связаны с беспилотниками большой дальности и нацелены на их производство и цепочки поставок".