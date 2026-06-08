Российские ученые ожидают начала сильной магнитной бури на Земле в понедельник

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Выброшенное Солнцем облако плазмы приближается к Земле, оно вызовет сильные магнитные бури класса G3, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца по расчётам приведёт сегодня к сильной (уровня до G3) магнитной буре планетарного масштаба", - говорится в сообщении.

Согласно расчетам, плазма может прийти к Земле уже в течение 2-3 часов, отметили в лаборатории.

"Вероятность бури на сегодня оценивается в 96%, а также в 85% оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит ещё и завтрашний день", - отметили ученые.