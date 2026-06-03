Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - На Солнце зарегистрирована мощная вспышка класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) имени Федорова.

"В 14:28 по Москве в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4455 (N14W15) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 59 минут", - говорится в сообщении.

Ранее в ИПГ сообщали о двух сильных вспышках класса М.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН также отмечали, что после утренних вспышек были подтверждены выбросы плазмы в сторону Земли. Ученые прогнозируют магнитные бури в ночь на пятницу.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.