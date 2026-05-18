Ученые зафиксировали на обратной стороне Солнца крупную активную зону

Они отметили, что сформировавшаяся группа пятен является одним из самых опасных за последние годы центров активности

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Крупная группа пятен сформировалась на обратной стороне Солнца, сообщили в понедельник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter", - сообщили в лаборатории.

Там отметили, что сформировавшаяся группа пятен является одним из самых опасных за последние годы центров активности.

Ученые сообщили, что похожая группа активности на Солнце наблюдалась в первой половине мая 2024 года: "Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет".

"Так как Солнце при наблюдении с Земли совершает полный оборот за четыре недели, то примерно через неделю эта область появится в поле зрения Земли на левом краю Солнца, а затем потребуется ещё неделя, чтобы она переместилась в наиболее опасное положение - точно напротив Земли", - говорится в сообщении.

"Две недели - это огромный срок для групп солнечных пятен: за это время они могут успеть появиться, произвести серию вспышек и исчезнуть. По этой причине совершенно невозможно предугадать, что останется от этой группы за такое время. На данный момент активная область выглядит только набирающей энергию", - отметили в лаборатории.

Солнце РАН
