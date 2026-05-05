На Земле в ночь на вторник зафиксировали магнитные бури среднего уровня

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Магнитные бури среднего уровня (G2) произошли в ночь на вторник на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"В ночь с 4 на 5 мая (...) начались довольно заметные магнитные бури, которые на пике, пришедшемся примерно на полночь, достигли уровня G2 (средние бури)", - говорится в сообщении.

По словам ученых, источником магнитных бурь стал медленный выброс корональной плазмы, который был зарегистрирован 30 апреля.

Отмечается, что бури запустили полярные сияния, которые в пике достигли 8 уровня по 10-балльной шкале.

Учёные информируют, что "через 3-4 дня на восточном (левом) крае Солнца должна появиться крупная активная область. (...) Предполагается, что это запустит очередную волну активности. На видимой стороне энергии почти нет, хотя активных групп (солнечных пятен) довольно много".