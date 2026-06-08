Поиск

Один человек погиб, шестеро ранены в Херсонской области из-за украинских атак

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще шестеро получили ранения в Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ за последние трое суток, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник.

"В период с 5 по 8 июня террористические атаки киевского режима убили одного мирного жителя Херсонской области, шесть человек получили ранения", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Уточняется, что мужчина погиб в Долматовке в результате атаки украинского дрона на автомобиль. Также тяжелые ранения получил еще один мужчина. Еще один удар дрона по машине на дороге Горностаевка - Великая Лепетиха привел к ранению девочки 2011 года рождения.

В результате сбросов боеприпасов с БПЛА пострадали мужчина в Таврийске, женщина и мужчина в районе станции Заветная и мужчина в Малой Лепетихе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму

 Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 630 беспилотников ВСУ

 Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 630 беспилотников ВСУ

Сеть АЗС "Атан" частично возобновила свободную продажу АИ-92 в Севастополе

 Сеть АЗС "Атан" частично возобновила свободную продажу АИ-92 в Севастополе

ПМЭФ-2026: всадники нового инвестиционного цикла

НКХП работает в штатном режиме после атаки БПЛА на Новороссийск

Возгорание на территории перевалочного комплекса произошло в Новороссийске из-за атаки БПЛА

Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки БПЛА на поезд Москва - Симферополь

Один человек погиб, один пострадал при ударе БПЛА по пассажирскому поезду в Крыму

Россия в 2025 г. увеличила экспорт агротехнологий примерно на треть, до $16 млрд

Часть Белгорода осталась без водоснабжения после аварии на электросетях
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2532 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9805 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов