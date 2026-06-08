Один человек погиб, шестеро ранены в Херсонской области из-за украинских атак

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще шестеро получили ранения в Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ за последние трое суток, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник.

"В период с 5 по 8 июня террористические атаки киевского режима убили одного мирного жителя Херсонской области, шесть человек получили ранения", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Уточняется, что мужчина погиб в Долматовке в результате атаки украинского дрона на автомобиль. Также тяжелые ранения получил еще один мужчина. Еще один удар дрона по машине на дороге Горностаевка - Великая Лепетиха привел к ранению девочки 2011 года рождения.

В результате сбросов боеприпасов с БПЛА пострадали мужчина в Таврийске, женщина и мужчина в районе станции Заветная и мужчина в Малой Лепетихе.