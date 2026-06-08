Песков назвал позицию лидеров Франции, Британии и Германии по Украине непоследовательной

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер демонстрируют непоследовательность, когда говорят о мире и вместе с тем намерены помогать Украине в производстве новых видов вооружений, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы хотел обратить особое внимание, что Макрон, Стармер и Мерц пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли (не - ИФ) является непоследовательным, это ли лучшим образом не демонстрирует истинное намерение европейских столиц", - сказал Песков журналистам.

Его попросили прокомментировать совместное заявление Макрона, Стармера и Мерца после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

"Реакция Кремля была озвучена еще до того, как было принято это заявление. Она была озвучена в пятницу президентом в ходе дискуссии на Петербургском экономическом форуме. Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне действий, которые мы видим со стороны киевского режима, террористических, преступных, направленных против детей, очень сложно представить, как можно договариваться", - сказал он.