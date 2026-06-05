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Макрон, Стармер и Мерц обсудят 7 июня с Зеленским возможные переговоры с РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в пятницу, что в ближайшие дни запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с несколькими европейскими партнерами. На встрече стороны могут обсудить возможность переговоров с Россией, передает телеканал BFMTV.

По данным источников телеканала, встреча состоится в Великобритании 7 июня. Кроме Макрона и Зеленского, во встрече, как ожидается, примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

По информации BFMTV, эта встреча станет возможностью обсудить потенциальные переговоры с Россией. "Именно Украина и Россия могут разработать мирный план. Европейцы могут в этом помочь. И именно европейцы должны сидеть за столом переговоров по мирному плану. Мы тесно координируем свои действия с Великобританией и Германией", - приводит телеканал слова французского президента, сказанные им журналистам во время визита в Черногорию.

Макрон подчеркнул: "Мы стремимся выстроить дискуссии с Россией по вопросам, которые отвечают нашим общим интересам: нашей политике безопасности и защите украинских интересов".

Украина Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Кир Стармер Фридрих Мерц РФ
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