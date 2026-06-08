Лавров заявил, что РФ не против того, чтобы ООН возглавила женщина

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в понедельник проведет встречу с кандидатом на пост нового генсека ООН Мишель Бачелет, которая находится в Москве.

"Мишель Бачелет сегодня в Москве, у нас с ней будет встреча через несколько часов. И мы совсем не против, чтобы женщины возглавляли эту организацию, как и любую другую", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".

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