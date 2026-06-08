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Минэнерго объяснило сложности с топливом в южных регионах ростом воздушных атак

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Предприятия топливно-энергетического комплекса в последнее время сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.

В ведомстве на постоянной основе работает отраслевой штаб, куда входят все крупнейшие компании российского ТЭК. "Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны", - подчеркнули в Минэнерго.

Минэнерго
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